Mann wacht im Leichensack auf

(dpa) Kurz vor der geplanten Obduktion soll ein für tot erklärter Häftling in Spanien in einem Leichensack wieder aufgewacht sein. Drei Ärzte hatten zuvor einstimmig den Tod des Mannes festgestellt, wie spanische Medien berichteten. Der Mann war demnach in seiner Gefängniszelle mit blau angelaufenem Gesicht und ohne Lebenszeichen gefunden worden. „Das Erste, woran er sich erinnert, ist, dass er sich in einem schwarzen Sack befand“, zitierte die Zeitung El Mundo die Frau des wegen Diebstahls verurteilten Mannes. Weil er nicht habe sprechen können, habe er Laute von sich gegeben, um auf seine Situation aufmerksam zu machen. Diese habe ein Arzt gehört und den Mann befreit.

