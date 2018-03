Marlene Dietrich und die Nazis

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus richten die Stadt Idar-Oberstein und der Verein Schalom eine Gedenkveranstaltung aus. In deren Mittelpunkt steht die Eröffnung der Ausstellung „Marlene Dietrich. Die Diva. Ihre Haltung. Und die Nazis“, außerdem wird der Film „Beate und Marlene“ gezeigt. Wanderausstellung und Film sind Produktionen der Gedenkhalle Oberhausen.

Die Gedenkveranstaltung findet am Samstag, 27. Januar 2018, um 19 Uhr in der Göttenbach-Aula statt. Nach Grußworten von Oberbürgermeister Frank Frühauf und dem Schalom-Vorsitzenden Axel Redmer erläutert Regisseur Hendrik Lietmann die Entstehungsgeschichte des Films „Beate und Marlene“ und führt in die Ausstellung ein. Nach der Filmvorführung steht der Regisseur für eine Diskussion zur Verfügung.

Die Ausstellung über Marlene Dietrich wird vom 29. Januar bis 6. Februar in der Göttenbach-Aula in Idar-Oberstein gezeigt und ist von montags bis donnerstags jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung sowie zur Gedenkveranstaltung ist frei. Nähere Informationen gibt es beim Stadtjugendamt Idar-Oberstein, Sebastian Herzig, Telefon 06781/64-531, E-Mail sebastian.herzig@idar-oberstein.de