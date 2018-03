später lesen Barcelona Mehr Sicherheit für Besucher der Sagrada Familia FOTO: Matthias Balk / dpa FOTO: Matthias Balk / dpa Teilen

(dpa) Die Sicherheitsvorkehrungen an der weltberühmten Basilika Sagrada Familia in Barcelona sind mit Jahresbeginn erheblich verschärft worden. Insgesamt seien zehn neue Metallschranken und Scanner ähnlich denen an Flughäfen installiert worden, zudem seien zwölf neue Sicherheitsbeamte eingestellt worden, wie der Generaldirektor der Stiftung Sagrada Familia, Xavier Martínez, am Mittwoch vor Journalisten erklärte.