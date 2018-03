später lesen Pitter Mein Freund der Baum FOTO: Werhan, Michael / TV FOTO: Werhan, Michael / TV Teilen

Mal ehrlich: So richtig gemütlich wird es in der weihnachtlich ausstaffierten guten Stube doch erst, wenn die buckelige Verwandtschaft nach den Feiertagen endlich abgezogen ist. Mein verklärter Blick richtet sich dann so oft auf den in diesem Jahr wirklich schönsten Christbaum aller Zeiten — oder besser gesagt, hat sich gerichtet. Ich komme am Mittwoch heim, da erwische ich Walburga in flagranti — beim Wegräumen des Baumschmucks und der Lichterkette. Mit einem Hechtsprung kriege ich den Baum gerade noch zu fassen, den Walburga gerade übers Balkongeländer gepfeffert hat. Von wegen, die Frauleut haben die Romantik gepachtet! Bei Walburga davon jedenfalls keine Spur! Eng umschlungen sitze ich seitdem mit meinem Baum auf dem Sofa — da kann es noch so pieken und nadeln, uns trennt so schnell niemand mehr!