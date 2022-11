Die Woche im Blick : Erinnerung an die Reichspogromnacht: Wir alle müssen zurückblicken

Erinnerung an die Reichspogromnacht: Wir alle müssen zurückblicken

Trier Antisemitismus ist kein Sache der Vergangenheit, sondern noch heute verbreitet. Manche Argumente, die das Problem relativieren, tauchen immer wieder auf.

Aber wir sind doch nicht daran schuld, was unsere Vorfahren gemacht haben.“ Immer wieder ist dies zu hören, wenn es um die Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg geht. Und eines stimmt: Fast niemand, der heutzutage lebt, hat etwa eine persönliche Verantwortung für die Reichspogromnacht 1939 und die Übergriffe, an die jedes Jahr am 9. November erinnert wird.