Auf dem richtigen Weg Die Ministerin und die Nothilfen für Bauern.

Als Julia Klöckner das Amt der Bundeslandwirtschaftsministerin in Berlin übernahm hieß es, damit könne sie ihre weitergehenden politischen Ambitionen begraben. Von Hagen Strauss

Klöckner ist CDU-Vize, Vertraute der Kanzlerin und wurde auch als mögliche Nachfolgerin Angela Merkels gehandelt. Der Job im Agrarbereich gilt nun mal als einer, in dem man kaum glänzen kann, weil man zwischen den Stühlen vieler einflussreicher Lobbyisten sitzt. Man hat nur Gegner. Siehe Klöckners Vorgänger Christian Schmidt von der CSU, dem allerdings auch eine gewisse Leichtigkeit im Amt fehlte. Und dann auch noch die Lebensmittelskandale, die irgendwann scheinbar unweigerlich auf einen Ressortchef zukommen. Mit ihrem Handling der Dürrekrise hat Klöckner nun bewiesen, dass Agrarminister nicht nur politisch Getriebene sein müssen. Mit ihr ist (wieder) zu rechnen. Die quirlige Rheinland-Pfälzerin hat ihren Einstieg in die Bundespolitik klug zur soliden Profilierung genutzt und ist der Verlockung widerstanden, sich an Stimmungen zu orientieren. Anders übrigens als Unionsfraktionschef Volker Kauder, der ohne Kenntnis valider Daten den Bauern frühzeitig versprach, nicht „kleinlich“ sein zu wollen. Ein durchschaubares Vorgehen angesichts der anstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Aber genau darum ging es in der Dürrekrise nicht.