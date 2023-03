Kommentar zum Seniorenhaus St. Josef: Auf die nächsten 28 Jahre

Für die Mitarbeiter wäre es hinsichtlich des Personalmangels in der Pflege wohl kein Problem gewesen, schnell eine neue Anstellung in einem anderen Heim zu finden, würde es für Martina Kinnen und Co. nicht weitergehen. Für die Bewohner wäre die Suche nach einem neuen Platz jedoch nicht ganz so leicht gewesen. Für viele dürfte es schon nicht einfach sein, von Balesfeld aus an einen neuen Standort zu ziehen. Aber: Das Personal scheint gleich zu bleiben. Eine gewisse Kontinuität ist auch im Alter wichtig.