AUFGESCHLAGEN LIAM McILVANNEY – EIN FROMMER MÖRDER : Lasterhaftes Leben verabscheut er – und mordet in Serie

Glasgow, Winter 1968/1969. Ein Serienmörder, genannt „Der Quäker“, geht um in der schottischen Metropole. Schon drei junge Frauen hat er auf dem Gewissen. Vergewaltigt, mit ihren Strumpfhosen erdrosselt und drapiert liegen sie in den dem Verfall preisgegebenen Abrisshäusern der Millionenstadt, die sich sozial und städtebaulich im Umbruch befindet: Mietskasernen müssen modernen (Büro-)Hochhäusern weichen, „ganze Straßenzüge verschwanden.

Familien wurden auseinandergerissen. Manche zogen in die gesichtslosen Sozialbauten am Stadtrand, aber die meisten verschwanden. Sie landeten in den neuen Trabantenstädten an der Küste oder wanderten nach Kanada oder den USA aus.“