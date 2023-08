AUFGESCHLAGEN – NEUE BÜCHER: „Wilde Jagd“ Eine Leiche, keine Leiche

Nicht einfach zu sagen, wer bei dieser „wilden Jagd“ der Jäger und wer der Gejagte ist. Was das Lesevergnügen allerdings beträchtlich steigert. René Freund stattet seinen Helden mit lakonischem Witz und viel Humor aus, obwohl ihn seine Frau gerade wegen eines Geisterheilers in Richtung Südamerika verlassen hat (nicht ohne Grund, denn der Prof. war, wie das in Akademikerkreisen öfter vorkommen soll, einer Studentin nicht nur während der Vorlesungen begegnet) und seine Tochter den Kontakt zu ihm, abgebrochen hat. Wenigstens hat sie ihm ihren Hund gegen die Einsamkeit zurückgelassen, dessen Kontaktfreudigkeit auch dem ermittelnden Professor zugute kommt. Mag dessen Lage noch so aussichtslos sein: Ein passendes Zitat eines Philosophen kommt ihm stets zur rechten Zeit in den Sinn und über die Lippen.