AUFGESCHLAGEN – NEUE BÜCHER: Wünschen Wünschen von Chuckwuebuka Ibeh: Die Geschichte eines jungen homosexuellen Mannes im Nigeria

Als Obiefuna von seinem Vater dabei erwischt wird, wie er mit dem Lehrling Aboy Zärtlichkeiten austauscht, wird er – gegen den Willen seiner Mutter – auf ein christliches Internat geschickt, in dem die jungen von den älteren Schülern gedemütigt und gehänselt werden. Die Situation wird für Obiefuna noch schlimmer, als seine Mitschüler herausfinden, dass er auf Jungs steht. Erst nach dem Ende der Schule findet er Gleichgesinnte, die ihn so akzeptieren, wie er ist, und für eine kurze Zeit erlebt er sogar eine große Liebe. Doch selbst als Erwachsener in einem vermeintlich selbstbestimmten Leben bleibt die Angst sein ständiger Begleiter.