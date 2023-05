Aufgeschlagen – Neue Literatur: „Als mir die Welt gehörte“ Von vielen falschen Leben in einem richtigen

Meinung · Was für eine Karriere! Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts flüchtet ein junger Mann aus der Provinz in die Weltmetropole Paris mit dem erklärten Ziel, reich zu werden. Und da dies auf ehrliche Art zu werden auch vor hundert Jahren genauso schwierig war wie heutzutage, legt der Teenager seinen finanziellen Grundstock als Taschendieb und Hütchenspieler an der Seine, arbeitet sich zum Pokerspieler hoch, erfindet eine todsichere Geldfälschermaschine, die er gewinnbringend mehrfach an den Mann bringt, sammelt Geld als „Theaterproduzent“ für Musicals ein, die nie das Licht des Broadways erblicken.

Von Rainer Nolden

23.05.2023, 19:25 Uhr

Sein Meisterstück aber liefert er ab mit dem Verkauf des Eiffelturms – und das sogar gleich zwei Mal. Leider einmal zu viel. Denn die Wiederholungstat bringt ihn letztlich ins Gefängnis. Nach Alcatraz, wo er Al Capone wiedertrifft, mit dem er sich zuvor bereits angefreundet hat – nachdem er ihn übrigens auch übers Ohr gehauen hat. Wer einen der gefährlichsten Mafiabosse um den Finger wickeln konnte, der musste wirklich mit allen Wassern gewaschen sein.