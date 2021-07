Aufgeschlagen - neue Bücher : „Das bösartige Kind in ihm blieb zeitlebens lebendig“

In Trier ist die Intellignz nicht zuhause“ und „Man geht nicht ungestraft nach Trier / man geht nach Trier und macht sich lä- cherlich.“ So verkündet es „Der Weltverbesserer“ in Thomas Bernhards (9.2.1931-12.2.1989) gleichnamigem Theaterstück.

Der berühmte österreichische Schriftsteller und „Erzgrantler“ übergießt zudem viele weitere deutsche Städte, aber vor allem Österreichs Hauptstadt Wien mit seinem bärbeißigen Spott. Selbst vor der eigenen Familie macht der bedeutsame Dramatiker nicht halt. Das beweist jetzt zum einen ein Buch, das unter dem Titel „Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard“ mit dem Untertitel „Ein Rapport“ quasi zum 90. Geburtstag des Schriftstellers erschienen ist. Autor ist Peter Fabjan, jüngerer Halbbruder und behandelnder Arzt Thomas Bernhards. Beide hatten dieselbe Mutter, aber unterschiedliche Väter. Fabjan, heute 82 Jahre alt, kam sich laut eigener Aussage häufig nur als Chauffeur und geradewegs Diener des älteren Bruders vor:„Die immer wieder fühlbare Verachtung war ihm Bedürfnis, um die ebenso stets vorhandene Zuneigung auszugleichen; desgleichen Provokation, ja Verletzung des Gegenübers, um in der Reaktion eigenes Leben spüren zu können, das in ihm wohl in frühester Kindheit erstorben war.“ Kurz darauf „rapportiert“ Fabjan: „Nach diversen erforderlich gewordenen Aufenthalten in Spitälern in Wien, Salzburg und Wels meinte Thomas eines Tages zu mir: ,Ich geh in kein Spital mehr. Jetzt will ich, dass du dich um mich kümmerst!‘ Und so ist es dann im Großen und Ganzen auch gekommen. Ich besuchte Thomas Bernhard in seinen letzten Jahren fast täglich. Immer wieder reiste ich ihm nach, um ihn zu behandeln.“ Diese Äußerungen über Bernhards ständige Forderungen und sein Verhältnis zu seinen Mitmenschen, die im Buch auch durch viele Fotografien ausführlich vorgestellt werden, sind die bedeutsamsten Informationen Fabjans über seinen Halbbruder. Sie zeigen ganz prägnant, wie sich der Schriftsteller „aus den beengenden Familienbanden zu befreien und sich ein Leben als Künstler zu erkämpfen“ suchte.