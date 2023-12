Aufgeschlagen – neue Bücher „Wilde Manöver“: Ein Kurztrip in die Freiheit

Was Vera und Peli im Sommer 2025 wirklich angestellt haben, können die Lesenden sich mehr schlecht als recht aus den Protokollen der polizeilichen Vernehmungen erschließen, die Jahrzehnte später, im Jahr 2098, zusammen mit einem Tagebuch in einem Forschungsinstitut landen, das rätselhaften Weltphänomenen auf den Grund geht und in Zürich deren Anfang vermutet. Ein kurzer Trip wurde es, viel Chaos, wenig Plan. Oder täuscht das nur? Die Dystopie erzeugt eine Doppelbödigkeit, bei der die Realität zunehmend ins Wanken gerät. Bis zum Schluss bleibt das Geschehen rätselhaft, schräg und undurchsichtig auch die Absichten der Frauen. Aber bevor die Leser mit vielen Tempowechseln vollends ins Absurde geführt werden und die gesamte Wirklichkeit in Auflösung begriffen ist, gibt’s immer wieder was zum Schmunzeln.