AUFGESCHLAGEN – NEUE BÜCHER: Demon Copperhead Der amerikanische David Copperfield

Damon Field ist ein jugendlicher Vertreter jener Bevölkerungsschicht, die in Amerika abfällig als „white trash“, weißer Müll, bezeichnet wird. Sein Start ins Leben in einem abgehängten Teil der USA ist ziemlich verkorkst – die Mutter im Drogenrausch, als sie ihn in einem Trailer zur Welt bringt, der Vater tot. Von da an geht es stetig bergab. Wegen seiner roten Haare wird er schon als Kind „Copperhead“ genannt (so heißt auch eine Giftschlange, die in den Südstaaten heimisch ist), und von Damon ist es nicht weit bis zum „demon“, dem Satan.