Kolumne AUSLESE Großer Krimineller und kleine Sünder

Was für ein Frevel! In Spanien hat eine ganz in Weiß gehüllte und vermummte Person am vergangenen Wochenende in einer Kellerei die Hähne von fünf Stahltanks aufgedreht und rund 60.000 Liter Wein in den Kanal laufen lassen.

23.02.2024 , 16:37 Uhr

Foto: dpa/CEPA 21

Von Clemens Beckmann