Auslese : Alles andere als primitiv

Vorbei sind die Tage, an denen man auf der Terrasse sitzen konnte – nun spielt sich die Freizeit eher im Wohnzimmer an. Es wird früh dunkel, und die Tage sind kurz.

Das ist genau die richtige Zeit, um einen Rotwein zu genießen. Eine italienische Rebsorte mit einem auf den ersten Blick kuriosen Namen passt gut in diese vorweihnachtliche Stimmung: der Primitivo aus Süditalien. Der ist alles andere als primitiv, denn sein Name leitete sich von „prima“ ab, da seine Trauben sehr früh, also „zuerst“, reifen.