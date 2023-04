Auslese Artenvielfalt rockt Mosel, (Saar und Ruwer)

Der Riesling von der Mosel ist einzigartig, behaupten zumindest regelmäßig Weinkritiker über den Wein, der oft in Steilstlagen am Ufer des Flusses zwischen Trier und Koblenz sowie an den Nebenflüssen Ruwer und Saar wächst.

20.04.2023, 15:44 Uhr

Steht symbolische für die Artenvielfalt an der Mosel: der vom Aussterben bedrohte Apollofalter. Foto: Gerhard Hänsel Foto: Gerhard Hänsel

Einzigartig für eine Weinbauregion ist aber auch ein Programm, das das Dienstleistungszentrum (DLR) Bernkastel-Kues vor zehn Jahren aufgelegt hat. Es heißt „Lebendige Moselweinberge“. Seitdem bildet das DLR Naturerlebnisbegleiter aus und zeichnet besondere Lagen als „Leuchtpunkte der Artenvielfalt“ aus. Davon gibt es Ende dieses Jahres dann insgesamt 21 Stück.