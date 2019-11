Auslese : Auf dem Weg zum Kulturerbe

Zum Wein gehört auch die Kultur: In Weinregionen wie dem Moseltal oder der Toskana gibt es oft viele historische Monumente, die Touristen anlocken. Meistens sind diese Regionen schon seit vielen Jahrhunderten, gar Jahrtausenden besiedelt und blicken auf eine lange und abwechslungsreiche Geschichte zurück.

All das – und noch viel mehr – ist Weinkultur. Und dieses einmalige Erbe wollen über 4100 Unterstützer jetzt schützen lassen. Denn so viele Unterschriften waren nötig, um eine Anfrage an die Unesco zu richten. Damit wird beantragt, die Weinkultur in Deutschland in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufzunehmen.