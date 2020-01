Auslese : Ein Jahr der Superlative

Wie auch immer der 2019er Jahrgang geschmacklich ausfällt, eines steht jetzt schon fest: Über fünf Millionen Hektoliter Wein wurden 2019 bei der Qualitätsweinprüfung angestellt. Um genau zu sein: 5 023 870 Hektoliter, die nun als geprüfte Qualitätsweine in den Handel kommen.

Das ist ein Zuwachs von 5,3 Prozent gegenüber 2018. Seit 2011 wurde eine solch hohe Menge nicht mehr verzeichnet, meldet die Landwirtschaftskammer in Mainz. Dort ist der Jubel groß, denn was gibt es schon daran auszusetzen, wenn mehr rheinland-pfälzischer Qualitätswein als im Durchschnitt verkauft werden kann? Bei den Winzern klingelt die Kasse, und die Verbraucher können sich über ein größeres Angebot freuen. Das ist möglich, weil es im deutschen Weinrecht keine Mengenbeschränkungen wie in manchen anderen EU-Staaten gibt. Dort wird nämlich die erzeugte Hektolitermenge ganz bewusst begrenzt, um die Qualität auf einem hohen Niveau zu halten. Das heißt in der Praxis, dass mancher französische Winzer in guten Jahren manche Rebstöcke einfach stehen lassen muss, dafür seinen Wein aber – wegen niedrigen Angebotes – teurer verkaufen kann: Unterschiedliche Länder, unterschiedliches Weinrecht.