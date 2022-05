Kolumne „Auslese“ : Erfahrungen in einem Sensorikseminar: Wasser schmecken von eins bis sieben!

Die Kunst des Schmeckens ist nicht so einfach wie man das gemeinhin glaubt. Menschen mit einem feinen Gaumen entdecken in Speisen und Getränken Nuancen, die anderen verborgen bleiben.

Um für die Leserinnen und Leser des Trierischen Volksfreunds noch informativer über Wein schreiben zu können, habe ich kürzlich beim Internationalen Weininstitut in Bad-Neuenahr an so einem Seminar teilgenommen. Dabei habe ich erfahren, dass Menschen, die ein ihnen bekanntes Lebensmittel sehen, automatisch wissen wie es riecht. Was also liegt näher, als das zu erratende Produkt in einem dunklen Becher mit Schlitz zu erschnuppern? Nicht alles kitzelte angenehm in der Nase. Rosen- und Kaffeeduft ja, Hefe- und Uhutöne nein.