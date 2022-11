Auslese : Berühmtes Zitat, besonderer Ort

Nach seinem Rundumschlag gegen die deutschen Winzer ist viel über Jan Böhmermann und seine Fernsehsendung ZDF Magazin Royale geredet und geschrieben worden. Vielleicht zu viel, sagen manche Leute. Zu viel der Ehre könnte man auch sagen.

Als ich vor einigen Tagen bei einem Abstecher ins Weinbaugebiet Württemberg das Ingelfinger Fass sah, kam das Thema bei mir wieder richtig hoch, und in meinem Kopf fing es an zu arbeiten. Das Ingelfinger Fass steht in einem Weinberg und gilt – nach dem Weinfass in Bad Dürkheim – als Europas zweitgrößtes Holzfass. Ein ortsansässiger Unternehmer hat es 2002 bauen lassen.

Und hier mein Wunsch an die Winzer aus allen Anbaugebieten Deutschlands. Sperrt Jan Böhmermann mehrere Tage lang bei Wasser und Brot dort ein! Bietet in dieser Zeit Wanderungen dorthin an! Mit einem Glas Wein in der Hand können die Wanderer Böhmermann beobachten, gerade so wie die Tiere im Zoo.