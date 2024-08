Riesling für Indien Der beste Weißwein der Welt

Was schließen wir daraus? Der glänzende Ruf des Rieslings von Mosel, Saar und Ruwer ist bis ins bevölkerungsreichste Land der Welt (mehr als 1,462 Milliarden Menschen) vorgedrungen. Der Kellermeister von Sula Vineyards wird (noch) einer der wenigen Inder sein, der schon mal mit Moselwein in Kontakt gekommen ist. Aber wer weiß, was in zehn oder 20 Jahren ist.