KOLUMNE AUSLESE Köpfchen hoch und Mut genug

Gibt es da ein Gegenmittel? Bis ich nicht vom Gegenteil überzeugt bin, was hoffentlich auch nie passiert, werde ich behaupten, was Willy Schneider vor zig Jahren gesungen hat: „Schütt‘ die Sorgen in ein Gläschen Wein, deinen Kummer tu‘ auch mit hinein. Und mit Köpfchen hoch und Mut genug, leer das volle Glas in einem Zug! Das ist klug! Schließ die Augen einen Augenblick, denk an gar nichts mehr als nur an Glück. Und auf eins, zwei, drei wirst du gleich seh‘n, wird das Leben wieder wunderschön!“