Kolumne Auslese : Heiße Luft statt schneller Hilfe

Wenn mich jemand nach meinen einschneidensten Ereignissen der letzten Jahre fragt, kommen mir sofort zwei in den Sinn. Corona und die Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Bilder und Berichte von der Ahr waren dabei noch etwas schockierender und wirken immer noch nach.

Das Geld liegt auf einem Konto und harrt der Dinge, die da kommen. Was ist bisher in dieser Hinsicht geschehen? Nichts! Die schnelle, unbürokratische Hilfe, die immer so gerne herausgestellt und gelobt wird, ist nur heiße Luft. Denn in Deutschland gilt die Regel: Wenn, wie in diesem Fall, ein extra gegründeter Verein das Geld verwaltet und an Betriebe auszahlen will, verliert er seine Gemeinnützigkeit. Das Finanzamt meldet sich bei ihm und bei den Empfängern. Das entsprechende Gesetz verlangt sogar eine Einzelfallprüfung durch das Finanzamt.