Kolumne : Der Krieg macht auch vor dem Wein nicht Halt

Ob Lebensmittel, Energie aller Art, Baustoffe und Vieles mehr. Alles wird teurer und oft auch rarer. Zuerst trug Corona die alleinige Schuld, seit mehr als zwei Monaten hat Wladimir Putin den Part übernommen – mit noch viel heftigeren Folgen als in den zwei Jahren zuvor.

Zum Grundbedürfnis der Menschen gehören Essen und Trinken. Viele Leute müssen in dieser Hinsicht Abstriche machen. Was heißt das zum Beispiel für die Winzer und Brauer – für die Menschen also, deren Produkte wir nicht lebensnotwendig brauchen, die, in Maßen genossen, aber ein Essen oder einen geselligen Abend verschönern? Ich habe vor einigen Tagen gelesen, dass der Bierpreis um 30 Prozent steigen müsste, um die Kosten aufzufangen.