Auslese : Entscheidende Tage

Auch für Winzerinnen und Winzer hat das Jahr natürlich nicht mehr als 365 Tage. Doch für die Weinmacher an Mosel, Saar und Ruwer beginnen jetzt die entscheidenden Wochen des Jahres. Mit der Traubenlese ernten sie den Lohn ihrer Arbeit.

In den vergangenen Jahren war die ihnen gut gesonnen. Aktuell werden die Weinmacher wieder an frühere Zeiten erinnert – als für die meisten von ihnen die Lese erst Mitte Oktober so richtig begann und bis in den November dauerte. Da bekamen die Helferinnen und Helfer wirklich noch kalte Hände, wenn sie die Trauben von den Reben schnitten. Und der Glühwein war vor allem zum Aufwärmen wichtig.