Auslese : Coronavirus, Messen und Wein

Die Nachrichten über die Ausbreitung des Coronavirus reißen nicht ab. Besonders die norditalienische Lombardei hat es schwer getroffen. Was aber hat dieser teuflische Virus mit Wein zu tun? Tatsächlich eine ganze Menge.

Mit der ProWein in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen starten viele Weingüter in die Saison. Auf der international bedeutenden Fachmesse für Weine und Spirituosen wollen sie vom 15. bis 17. März ihren 2019er Jahrgang vorstellen, den Betrieb präsentieren und neue Kunden auf sich aufmerksam machen.

Von den erwarteten 6800 Ausstellern, die 295 Anbaugebiete in 60 Ländern, repräsentieren, kommen die meisten aus Italien. Insgesamt 1654 Aussteller waren es nach Informationen der Tageszeitung Rheinische Post im vergangenen Jahr. In Italien gibt es aber auch aktuell die meisten Coronavirus-Erkrankten. Genau das macht Besuchern und Winzern Sorgen. Der Virus breitet sich so rasant aus, dass die Zahl der Neuerkrankten von Tag zu Tag steigt. Eine Messe wäre da die reinste Petrischale. Und so mancher fragt sich schon, ob die ProWein überhaupt stattfindet.