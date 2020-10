Auslese : Die Domina auf dem Etikett oder: Das Auge trinkt mit

Wenn man durch die Weinregale hiesiger Supermärkte schlendert, dann blitzen manchmal ziemlich bunte und verwegen gestaltete Weinetiketten aus den Reihen heraus.

Unter dem Motto „Naked on Roller Skates“ (Nackt auf Rollschuhen) ist da auf einem Etikett eine im Pin-Up-Stil gemalte Blondine zu sehen, die auf weißen Rollschuhen durchs Bild fährt. Der Schriftzug verdeckt ihre Mitte, so dass der Betrachter nur ahnen kann, ob sie nun tatsächlich nackt ist. Auf einer anderen Flasche lacht wiederum eine tief dekolletierte Dame - im selben Stil gemalt - unter dem Motto „Passion has red lips“ (Leidenschaft hat rote Lippen) den Betrachter an. Beide Weine - Rotweine der Sorten Cabernet und Shiraz - bietet ein australisches Weingut an.