Kolumne Auslese : Die Hefen machen den Wein

Die Weinlese neigt sich dem Ende zu. Dieser Satz ist falsch. Darauf hat mich kürzlich ein sehr aufmerksamer Leser hingewiesen. Denn, so der Schulmeister, nicht der Wein, sondern die Trauben würden gelesen.

Im Prinzip muss der Winzer, nachdem er den Traubensaft (Most) in ein Fass oder einen Tank gepumpt hat, nur warten. Denn die Hefen treten überall dort auf, wo Zuckerlösungen vorkommen - also auch auf der Oberfläche reifer, leicht rissiger Traubenbeeren. Der Most bringt also die für seine Vergärung nötigen Helfer selbst mit.