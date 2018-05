später lesen Wein Die Mosel als Ziel der Sehnsucht Teilen

Von solchen Schlagzeilen träumt man normalerweise nur. Doch sie sind da und auch noch im Doppelpack und auf der Titelseite. Die Zeitschrift Geo Special – Reisen.Entdecken.Erleben würdigt in ihrer aktuellen Ausgabe die Mosel. Die Hauptschlagzeile lautet: Der sonnige Südwesten: Deutschland – Von der Mosel bis zum Bodensee. Das ist noch allgemein gehalten und nicht nur auf die Region gemünzt, klingt aber auch schon gut. Doch die Titelseite hält noch einen Kracher bereit: Endlich Hip – Mosel: Neustart zwischen Weinbergen. Würde das Titelfoto auch noch ein Foto von der Mosel zeigen, wäre der Jubel grenzenlos. Der kommt aber auch so. Im Editorial schreibt die Redaktionsleiterin von Geo Special unter anderem: „Das hat uns beeindruckt: Etwa der Aufschwung an der Mosel, wo es lang brav und bieder zuging, zum hippen Sehnsuchtsziel für Designer und Künstler. Ein kleines Foto zeigt einen lauschigen Garten an der Untermosel, in dem sich es Gäste gut gehen lassen.