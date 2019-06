Auslese : Eine grenzenlose Verständigung

Die Veranstaltung Mythos Mosel beweist, dass eine historische Kulturlandschaft ganze Nationen vereinen kann.

Denn die Mosel fließt nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch Frankreich und Luxemburg. Und so kamen Winzer aus allen drei Ländern am vergangenen Wochenende zusammen, um sich kennenzulernen und um ihren Wein zu vermarkten. Auch das Publikum war international, denn die Veranstaltung ist ein, wenn nicht sogar das Zugpferd der Region in Sachen Wein. Im europäischen Ausland und sogar noch weiter ist der Mythos inzwischen bekannt geworden.