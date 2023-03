Auslese: Große Geister und der Wein

Eine kleine Auswahl berühmter Weintrinker: Fangen wir bei Goethe an: Er war wohl der bekannteste und berühmteste Weinkenner und -liebhaber in deutschen Landen. Ein Besucher im Hause des Dichters notierte: „Alle tranken tapfer, aber der alte Goethe am tapfersten. Ihm allein konnte der Wein nichts anhaben. Wie ein siegreicher Feldherr überblickte er das Schlachtfeld und die niedergetrunkenen Reihen.“ Und von den unzähligen Gedanken über den Wein, die Goethe niedergeschrieben hat, sei dieser genannt: „Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.“