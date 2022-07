Kolumne Auslese : Eine Musikmeile zieht sich an der Mosel entlang

Wittlich Vor einiger Zeit habe ich mir die Mühe gemacht und im Internet nach Moselliedern Ausschau gehalten. Natürlich wird man da fündig, aber an Kölsche Lieder und bayerische Bierzeltkracher reicht das Angebot nicht heran.

Am Sonntag haben wir sowie die Urlauber und Tagesgäste die Chance, zumindest ein Lied davon in die Welt zu tragen. Bei der Veranstaltung „Längste Musikmeile Deutschlands“ können alle Zuhörer ihre Textsicherheit bei „Im weiten deutschen Lande“ beweisen.

Um Punkt 15 Uhr wird das Lied in vielen Orten an Mosel, Saar und Ruwer erklingen. Musikvereine und Gesangsgruppen werden die Begleiter sein. Die Auftritte werden zum Teil in größere und kleine Feste eingebettet, zum Teil wird ein kleines Fest mit noch mehr Darbietungen drumherum geboten. Zum Teil wird es auch relativ kurze Auftritte geben. Also pünktlich sein.