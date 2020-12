Auslese : Moselwein fürs Ruhrgebiet

In diesen Tagen, kurz vor Weihnachten, sind viele Winzer „auf Tour“. Das heißt, sie bringen mit ihren Kleintransportern Wein zu den Privatkunden. Wie man hört, läuft das so wichtige Weihnachtsgeschäft sehr gut, es sei denn, der Winzer liefert überdurchschnittlich viel Wein an die vom Lockdown gebeutelte Gastronomie.

