Kolumne Auslese Lokalschließungen treffen auch die Winzer

Als ich meine journalistische Tätigkeit begann, waren Schreibmaschinen noch en vogue. Vom digitalen Fotografieren waren wir noch weit entfernt. Artikel und Filmschnipsel aus den Außenredaktionen gingen per Post oder Kurier ins Haupthaus beziehungsweise in die Druckerei. Mehr als 35 Jahre ist das her. Ich will damit nur darauf hinweisen, wie sich das operative Zeitungsmachen geändert hat.