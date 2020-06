Auslese : Wetter-Kapriolen und Wein

Von März bis Mai war der Himmel die meiste Zeit blau – die Sonne strahlte mit aller Kraft, die im Frühling möglich ist. Dann wurde es wieder kühler und es regnete: Das Wetter spielt immer mal wieder verrückt, und durch den Klimawandel wird das alles noch verrückter.

Für den Weinbau sind diese „verrückten“ Wochen eine wichtige Phase, denn es ist die Zeit der Rebblüte. Die hat durch das sonnige Wetter bereits Ende Mai und damit etwa zehn Tage früher als im Durchschnitt begonnen. Das kühlere Wetter der vergangenen Tage hat diesen Prozess wiederum verlangsamt, so das an manchen Rebstöcken noch Blüten, an anderen schon kleine Träubchen zu sehen sind, je nach Lage des Weinbergs.