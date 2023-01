Kolumne Auslese : „Mythos Mosel“ wirkt auch auf Fotos

Ein beliebtes Weihnachtsgeschenk mit acht Buchstaben? Kalender. Bei mir liegt seit Jahren einer unterm Christbaum, der so heißt wie die Veranstaltung, die das Herz vieler Weinfreunde höherschlagen lässt: Mythos Mosel – Eine Riesling Reise.

Aus einer Laune der Moseljünger, das sind mehr als ein Dutzend junge Winzerinnen und Winzer, ist die Moselreise 2014 entstanden. Sie ist in drei Abschnitte unterteilt, die sich alle drei Jahre wiederholen. In diesem Jahr sind die Schleifen zwischen Kesten und Zeltingen-Rachtig das Ziel. 24 Weingüter öffnen dort dieses Jahr am 3. und 4. Juni ihre Türen. Doch die Gastgeber sind nicht alleine. Jeder von ihnen ist auch Partner für drei weitere Betriebe aus der Region.