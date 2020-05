Auslese : Mythos der Mosel wird Krise überleben

Clemens Beckmann in seiner Weinkolumne Auslese zum Thema Weinfeste und -veranstaltungen.

Wir werden diese Lieder in diesem Jahr eher selten hören. Wir werden auch die Moselblümchen-Kleider kaum sehen. Und vor allem: Wir werden erst einmal keine großen Feste rund um den Wein haben. Das Coronavirus macht in der Weinregion viele Pläne zunichte. Es ein schwacher Trost, dass es mit den regionaltypischen Veranstaltungen in anderen Regionen und Ländern genauso aussieht. Zumindest kann niemand am anderen vorbeiziehen und ihm eine lange Nase machen.