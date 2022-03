Kolumne AUSLESE : Riesling*innen fürs Land

Jetzt kümmert sich auch das rheinland-pfälzische Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz (kurz: MFFJIV) um die Winzer - sorry, um die Winzerinnen und Winzer des Landes.

Das Ministerium, genauer gesagt Staatssekretär David Profit, LGBITQ-Beauftragter, also zuständig für die Anliegen von Menschen mit gleichgeschlechtlichen Lebensweisen und verschiedenen Geschlechtsidentitäten, hat die Initiative QueerWein Rheinland-Pfalz gestartet.

Diese sollen dann bei besonderen Anlässen ausgeschenkt werden. Wer es nicht weiß: Transidentität beschreibt ein natürlich bedingtes Phänomen, bei dem die Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht übereinstimmt. Nichtbinäre Personen fühlen sich weder weiblich noch männlich, sie liegen irgendwo dazwischen. Und intergeschlechtliche Menschen haben körperliche Geschlechtsmerkmale, die sich nicht als nur männlich oder nur weiblich einordnen lassen. Queer ist schließlich die Zusammenfassung dieser unterschiedlichen geschlechtlichen Identitäten. Ich hoffe, ich habe das in der Kürze einigermaßen richtig erklärt.

Das Thema ist beim MFFJIV sicherlich richtig angesiedelt. Nur frage ich mich, was hat das mit Wein zu tun? Wie viele der Winzer im Land sind queer? Warum muss das Ministerium Geld ausgeben, um ganz gezielt bei queeren Winzer*innen Weine aufzukaufen. Es mag ja gut gemeint sein, wenn ein Ministerium damit für mehr Akzeptanz für queere Menschen werben will.

Aber was kommt als nächstes? Muss eine Trans-Frau, ein Trans-Mann Weinkönig*in werden? Und was ist mit queerem Bier? Queerem Spargel? Brauchen nicht auch intergeschlechtliche Gemüseanbauer und nicht-binäre Schnapsbrenner mehr Akzeptanz in der Gesellschaft und damit Unterstützung vom Land? Die Beispiele ließen sich unendlich fortsetzen.