Auslese Werdet endlich divers!

Meinung · Kennen Sie Ruth Bachrodt? Nein ... Bis zu dem Moment, an dem ich begann, für diese „Auslese“ zu recherchieren, sagt mir ihr Name auch nichts. Geboren wurde sie am 9. März 1913 in Pirmasens. Mit 18 Jahren wurde sie zur ersten Pfälzischen Weinkönigin gekrönt – da sie zugleich die einzige Frau im Deutschen Reich war, die den Titel „Weinkönigin“ trug, war sie gleichzeitig auch die erste Deutsche Weinkönigin.

09.06.2023, 11:45 Uhr

Foto: Friedemann Vetter