Aus : Wein-Architek-Tour über Grenzen

kk schumitz alexander Foto: TV/Schramm, Johannes

Wein wird nicht nur an der deutschen Mosel angebaut, auch an der luxemburgischen Mosel und in Bereichen des französischen Oberlaufs wird Wein erzeugt. Und so ist es ein Anliegen der Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) Terroir Moselle, in der sich die drei Anbauregionen zusammengeschlossen haben, die Winzer entlang des Flusses zu vernetzen und bekannter zu machen.