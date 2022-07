Wein : Wein braucht kein Haltbarkeitsdatum

Weinkonsumenten stellen oft die Frage: Wie lange kann ich den Wein lagern? Kann der Wein verderben? Kann man sich mit einem „verdorbenen Wein“ möglicherweise vergiften?

Die letzte Frage lässt sich am einfachsten beantworten: Weder von einem noch so alten, noch so schlecht schmeckendem Wein kann man eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Man kann sich höchstens am Alkohol vergiften, wenn man die entsprechende Menge auf einmal zu sich nimmt.