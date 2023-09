Auslese 2500 Jahre Genussgeschichte

Da stehen längst nicht mehr nur die jährlich neu erscheinenden Weinführer, in den die besten Weingüter und ihre Erzeugnisse aufgeführt werden, sondern auch Bildbände, Kalender, Romane etc. Meine neueste Errungenschaft ist das Buch „Genussgeschichten von der Mosel“. Offenbar ein Werk, das schon vor ein paar Jahren erschienen ist und demnächst in Antiquariaten landet. Statt 19,99 hat es 9,99 Euro gekostet. Das Buch von Ingeborg Schulz wird in der Unterzeile als „kulinarische Reise durch zweieinhalb Jahrtausende“ bezeichnet. Es beginnt schon in der Zeit, bevor die Römer an die Mosel kamen. Mit den Treverern, denen es in den keltischen Kochtopf und in die Weinfässer schaut. Auf die Treverer folgen die Römer. Mit einem Sprung geht es ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit, dann ins 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert. Eingestreut sind Kochrezepte. Gräwes, Scholes und Tresterfleisch, aber auch den mir bis dato unbekannten Nachtisch Baba Stanislas. Fotos aus der „guten alten Zeit“ vervollständigen das Bild. Dass manche Feiern in früheren Jahren wahre Gelage gewesen sein müssen, zeigt der Einkaufszettel für das Bürgermeisteressen in Trier am Ende des 16. Jahrhunderts. Das Gastmahl wurde vom 14. bis 16. Juli 1597 abgehalten. Wie viele Leute daran teilnahmen, ist nicht überliefert. Die Autorin berichtet aber, dass der Rechnungsschreiber halb Trier leerkaufen musste. Ein Auszug des Einkaufs: 191 Pfund Rindfleisch, fünf Hammel, viereinhalb Kälber, mehr als 60 Forellen, mehr als 250 Krebse, fast 60 Hähne, neun Gänse und, und, und. Wein taucht in der Liste nicht auf. Ein Kapitel hat die Überschrift „Bittere Not und gesegnete Jahrgänge: Der Rieslinganbau erobert die Mosel.“ Es zeigt, wie sich der Weinbau entwickelte. Absatzproblemen im 18. Jahrhundert folgte allmählich eine Besserung. Die Autorin spricht vom einem „Tal der Tränen“, das durchschritten werden musste. Zwischen 1800 und 1850 habe es einen „spannenden Übergang von der Massenproduktion hin zum Qualitätsanbau gegeben“.