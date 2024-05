Die Saison der Weinfeste startet Andere Zeiten, andere Feste

Inzwischen sind weitere Feste, heutzutage spricht man von Events, dazugekommen. Andere Zeiten, andere Feste. Längst hat sich Mythos Mosel etabliert. Die Weinreise findet in diesem Jahr vom 24. bis 26. Mai in Weingütern von Ürzig bis Briedel statt. Am 14. und 15. Juni heißt es am Deutschen Eck in Koblenz „Electronic Wine 2024“. Weinkultur trifft auf Clubkultur, versprechen die Veranstalter.