AUSLESE Wohl bekomm’s, liebe Theoretiker

Zurück zum Alkohol: Niemand will einem übermäßigen Alkoholkonsum das Wort reden. Jeder weiß, was Alkohol anrichten kann. Allerdings kann man laut Studie nicht schlussfolgern, dass alkoholhaltige Getränke per se schädlich sind. Es kommt nicht nur auf die Dosis, sondern auch auf die gesamte Lebensweise an. Deshalb sei auf eine Studie der Oxford University verwiesen. Menschen, die in Gesellschaft trinken, sind glücklicher und gesünder als andere und haben mehr Freunde. Alkohol (…also das Glas Wein) ist ein wirksames soziales Schmiermittel, denn er regt die Endorphin-Ausschüttung an, die wiederum soziale Bindungen fördert.