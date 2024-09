Aus der Weinwelt Die Weinempfehlung

In dieser Woche habe ich ältere Herrschaften aus Berlin als Reiseleiter begleitet. Wir waren während der viertägigen Busreise in Koblenz, am Mittelrhein, in Trier, Saarburg, Cochem, Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach und schließlich in Ahrweiler.

13.09.2024 , 15:43 Uhr

Foto: dpa/dpaweb/A3542 Karl-Josef Hildenbrand, dpa (dpa/dpaweb)

Von Winfried Simon