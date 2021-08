Wein : Eigene Stärken erkennen

Ich habe in meinem Leben schon viel Wein probiert. Wein aus vielen guten Lagen und von vielen guten Winzern. Gelegentlich frage ich mich, warum der eine Winzer erfolgreicher ist als sein Nachbar, obwohl sich die mit viel Mühe und Sorgfalt erzeugten Produkte beider doch kaum unterscheiden.

Guten Wein erzeugen können viele, ihn aber auch gut zu verkaufen gelingt nicht allen. Es ist auch nicht ganz so einfach, in einem Markt zu bestehen, der alle Kundenwünsche erfüllt. Man braucht sich nur in den Weinabteilungen eines Verbrauchermarktes umzuschauen. Das Angebot ist überwältigend. Wer in diesem Markt bestehen will, muss schon etwas Besonderes bieten. Und: Er sollte sich möglichst nicht verzetteln. Das heißt, er sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren.