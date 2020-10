Wein : Wenig Grund zum Klagen

Goldener Oktober – was für eine schöne Bezeichnung für ein mild-sonniges, trockenes Herbstwetter, wenn die tieferstehende Sonne die Natur in ein besonders warmes Licht taucht.

Aber so paradox es klingen mag, die „Kälte“ ist zurzeit das einzig Positive für die Winzer. Wäre es feucht-warm, würden die Trauben schnell faulen und die Winzer wären zu höchster Eile getrieben. Dreiviertel der Trauben an der Mosel dürften zum jetzigen Zeitpunkt geerntet sein. So richtig Spaß gemacht hat es bei den ständigen Regengüssen diesmal nicht. Es hätte besser kommen können.