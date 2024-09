Weinlese Jetzt bitte keinen Regen mehr!

Die Weinlese der frühen Rebsorten wie Müller-Thurgau und Dornfelder ist in vollem Gange. Die Mostgewichte, also die in Oechslegraden gemessenen Fruchtzuckergehalte, sind sehr zufriedenstellend, ebenso die Menge – zumindest dort, wo kein Spätfrost im April die jungen Triebe stark beschädigt hat.

27.09.2024 , 20:03 Uhr

Foto: dpa/Jan Woitas

Von Winfried Simon