Auslese : Das Wetter bleibt wechselhaft

Ein vollreifer Wein, der jetzt schon bestens entwickelt ist und nicht mehr im Keller nachreifen muss: So schmeckt der Riesling-Jahrgang 2018 – vollmundig und fruchtig. Das war für die typische Mosel-Rebe bislang eine Ausnahme.

Waren doch die Sommer immer wieder wechselhaft, oftmals hat der Wein dann erst durch längere Lagerung im Keller komplexere Aromen entwickelt. Aber die vielen Sonnenstunden des vergangenen Jahres haben für ausreichend Alkohol und Säure gesorgt, so dass sich eine längere Lagerung in vielen Fällen erübrigt. Kurzum: Der 2018er kann, soll sogar jetzt schon getrunken werden. Das ist auch gut so, denn von anderen, immer noch frischen Jahrgängen liegt ja noch so manche Flasche im Keller, wie etwa vom fabelhaften 2015er.